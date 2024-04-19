Нидерланды выделяют более 200 млн евро на ПВО и артиллерийские снаряды для Украины

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина срочно нуждается в этой помощи, иначе ситуация может стать "критической"

Фото: Минобороны Нидерландов

Нидерланды выделяют более 200 млн евро на усиление противовоздушной обороны Украины и передачу ей артиллерийских боеприпасов. Об этом на заседании Совета Украина-НАТО заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, говорится в сообщении ведомства.

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"Средства, которые сейчас предоставляют Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и будут доставлены в Украину как можно быстрее. Сейчас все должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", – сказала глава Минобороны страны-союзницы.

По словам Оллонгрен, Украина остро нуждается в системах ПВО и артиллерийских снарядах, иначе ситуация рискует превратиться в "критическую".

В оборонном ведомстве Нидерландов отмечают, что 150 млн евро из пакета помощи выделят на поддержку немецкой инициативы по поиску систем противовоздушной обороны для Украины. 60 млн евро страна направит на закупку средств ПВО ближнего радиуса действия, которые могут быть использованы, в частности, для противодействия дронам.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал западным союзникам основные потребности Украины: системы ПВО, артиллерийские снаряды, авиация.

1 марта 2024 года Зеленский и премьер Нидерландов Рютте подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В тот же день правительство Нидерландов выделило новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли боеприпасы и плавсредства.

20 марта нидерландское Министерство обороны заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи на 350 млн евро, в который вошли ракеты для истребителей и современные беспилотники.

15 апреля правительство Нидерландов сообщило, что выделит дополнительные 4,4 млрд евро на военную и гуманитарную поддержку Украины на 2024-2026 годы.

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