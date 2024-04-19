Минимум семь Patriot, снаряды и прочее. Зеленский назвал НАТО пять потребностей Украины

Президент призвал западных союзников не медлить с принятием решений о помощи Украине

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украине нужны системы противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, дальнобойное оружие и авиация, которые она ожидает получить от западных союзников как можно скорее. Об этом на заседании Совета Украина-НАТО заявил президент Владимир Зеленский.

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Во-первых, по его словам, Украина нуждается еще в семи ЗРК Patriot или аналогичных ему системах, и это "минимальное количество".

"Они могут спасти множество жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста", – заявил глава государства.

Во-вторых, союзники должны доставить на передовую миллион артиллерийских снарядов, о которых мы уже давно говорим, отметил Зеленский.

В-третьих, украинской армии необходимо больше дальнобойного оружия. Речь идет о ракетах и артиллерии.

"Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир", – сказал Зеленский.

Четвертая необходимость – это авиация. "Если у нас есть коалиция истребителей, то нужно достаточное количество самолетов, чтобы реально одолеть российский воздушный флот. Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе", – высказался президент.

Пятым фактором Зеленский назвал скорость принятия решений о помощи Украине.

"В этом году нам не терпится принять решение. Прошу вас как можно скорее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости – каждый ее элемент", – резюмировал глава государства.

10 апреля глава европейской дипломатии Боррель заявил, что ЕС делает мало для поддержки Украины, поскольку европейские армии имеют около 100 батарей Patriot, в то время, когда Украине требуется всего шесть-семь штук.

12 апреля Германия обязалась поставить Украине еще одну систему Patriot.

17 апреля Кулеба призвал лидеров G7 последовать примеру Германии и передать Украине Patriot и IRIS-T. Ранее Зеленский сообщил, что Украина работает с Германией над вопросом поставки дополнительной IRIS-T.

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