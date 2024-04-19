Мінімум сім Patriot, снаряди, авіація та інше. Зеленський назвав НАТО п'ять потреб України
Україні потрібні системи протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, далекобійна зброя та авіація, які вона очікує отримати від західних союзників якнайшвидше. Про це на засіданні Ради Україна-НАТО заявив президент Володимир Зеленський.
По-перше, за його словами, Україна потребує ще сім ЗРК Patriot або аналогічних йому систем, і це "мінімальна кількість".
"Вони можуть врятувати безліч життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка", – заявив глава держави.
По-друге, союзники мають доставити на передову мільйон артилерійських снарядів, про які "ми вже давно говоримо", зазначив Зеленський.
По-третє, українській армії необхідно більше далекобійної зброї. Йдеться про ракети та артилерію.
"Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир", – сказав Зеленський.
Четверта необхідність – це авіація. "Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі", – висловився президент.
П'ятим чинником Зеленський назвав швидкість ухвалення рішень про допомогу Україні.
"Цього року нам не терпиться ухвалити рішення. Прошу вас якомога швидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен її елемент", – резюмував глава держави.
- 10 квітня глава європейської дипломатії Боррель заявив, що ЄС робить замало для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, в той час, коли Україні потребує всього шість-сім штук.
- 12 квітня Німеччина зобов'язалась поставить Україні ще одну систему Patriot.
- 17 квітня Кулеба закликав лідерів G7 наслідувати приклад Німеччини й передати Україні Patriot та IRIS-T. Раніше Зеленський повідомив, що Україна працює з Німеччиною над питанням постачання додаткової IRIS-T.
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