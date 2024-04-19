Мінімум сім Patriot, снаряди, авіація та інше. Зеленський назвав НАТО п'ять потреб України

Президент закликав західних союзників не зволікати з ухваленням рішень про допомогу Україні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україні потрібні системи протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, далекобійна зброя та авіація, які вона очікує отримати від західних союзників якнайшвидше. Про це на засіданні Ради Україна-НАТО заявив президент Володимир Зеленський.

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По-перше, за його словами, Україна потребує ще сім ЗРК Patriot або аналогічних йому систем, і це "мінімальна кількість".

"Вони можуть врятувати безліч життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка", – заявив глава держави.

По-друге, союзники мають доставити на передову мільйон артилерійських снарядів, про які "ми вже давно говоримо", зазначив Зеленський.

По-третє, українській армії необхідно більше далекобійної зброї. Йдеться про ракети та артилерію.

"Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир", – сказав Зеленський.

Четверта необхідність – це авіація. "Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі", – висловився президент.

П'ятим чинником Зеленський назвав швидкість ухвалення рішень про допомогу Україні.

"Цього року нам не терпиться ухвалити рішення. Прошу вас якомога швидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен її елемент", – резюмував глава держави.

10 квітня глава європейської дипломатії Боррель заявив, що ЄС робить замало для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, в той час, коли Україні потребує всього шість-сім штук.

12 квітня Німеччина зобов'язалась поставить Україні ще одну систему Patriot.

17 квітня Кулеба закликав лідерів G7 наслідувати приклад Німеччини й передати Україні Patriot та IRIS-T. Раніше Зеленський повідомив, що Україна працює з Німеччиною над питанням постачання додаткової IRIS-T.

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