США зробили крок до ухвалення пакета допомоги Україні: деталі

19 квітня Палата представників ухвалила на процедурному голосуванні законопроєкт про надання допомоги Україні

Конгрес США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

Палата представників Конгресу США 19 квітня ухвалила на процедурному голосуванні законопроєкт про надання допомоги Україні. Фінальне голосування у Палаті представників відбудеться 20 квітня.

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"За" проголосували 316 членів Палати представників, "проти" – 94. Цього достатньо для ухвалення рішення.

Як повідомляє The Hill, цей крок дозволяє винести на розгляд Палати представників чотири законопроєкти про допомогу союзникам та інші складові, які передбачають захист нацбезпеки США.

Раніше LIGA.net писала, що входить у пакет допомоги США для України та публікувала відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

15 квітня 2024 року сенатор Шумер заявив, що лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю й Україні.

17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.

Того ж дня з'явився текст законопроєкту щодо допомоги США Україні. LIGA.net публікувала основне.

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