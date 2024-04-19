США сделали шаг к принятию пакета помощи Украине: детали

19 апреля Палата представителей приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине

Конгресс США (Фото: ЭРА, Michael Reynolds)

Палата представителей Конгресса США 19 апреля приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине. Финальное голосование в Палате представителей состоится 20 апреля.

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"За" проголосовали 316 членов Палаты представителей, "против" – 94. Этого достаточно для принятия решения.

Как сообщает The Hill, этот шаг позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей четыре законопроекта о помощи союзникам и другие составляющие, предусматривающие защиту нацбезопасности США.

Ранее LIGA.net писала, что входит в пакет помощи США для Украины и публиковала соответствующую инфографику. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

15 апреля 2024 года сенатор Шумер заявил, что лидеры Конгресса достигли согласия о помощи Израилю и Украине.

17 апреля Джонсон сообщил, что Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля.

В тот же день появился текст законопроекта о помощи США Украине. LIGA.net публиковала основное.

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