Премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot у стран, не желающих передавать их Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине, ведь государство остро нуждается в них. Слова политика цитирует издание The Guardian.
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Рютте заявил, что продолжит убеждать страны, имеющие на вооружении большое количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, передать часть систем Украине для отражения российских атак.
Если эти государства не хотят передавать их напрямую, премьер Нидерландов предложил купить Patriot для дальнейшей передачи Украине.
"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, у нас есть деньги. Это очень важно", — подчеркнул Рютте.
- 27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.
- 10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.
- 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к существующим системам ПВО.
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