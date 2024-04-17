Премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot у стран, не желающих передавать их Украине

Марк Рютте отметил, что Украина остро нуждается в дополнительных системах ПВО

Марк Рютте (Фото: EPA)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине, ведь государство остро нуждается в них. Слова политика цитирует издание The Guardian.

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Рютте заявил, что продолжит убеждать страны, имеющие на вооружении большое количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, передать часть систем Украине для отражения российских атак.

Если эти государства не хотят передавать их напрямую, премьер Нидерландов предложил купить Patriot для дальнейшей передачи Украине.

"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, у нас есть деньги. Это очень важно", — подчеркнул Рютте.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.

13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к существующим системам ПВО.

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