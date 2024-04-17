Премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot у стран, не желающих передавать их Украине
Марк Рютте (Фото: EPA)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине, ведь государство остро нуждается в них. Слова политика цитирует издание The Guardian.

Рютте заявил, что продолжит убеждать страны, имеющие на вооружении большое количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, передать часть систем Украине для отражения российских атак.

Если эти государства не хотят передавать их напрямую, премьер Нидерландов предложил купить Patriot для дальнейшей передачи Украине.

"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, у нас есть деньги. Это очень важно", — подчеркнул Рютте.

  • 27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.
  • 10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.
  • 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к существующим системам ПВО.

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