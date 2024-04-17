Прем’єр Нідерландів запропонував викупити Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні

Марк Рютте зазначив, що Україна має гостру потребу в додаткових системах ППО

Марк Рютте (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив з ініціативою викупити системи Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні, адже держава має в них гостру потребу. Слова політика цитує видання The Guardian.

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Рютте заявив, що продовжить переконувати країни, які мають на озброєнні "велику кількість" зенітно-ракетних комплексів Patriot, передати частину систем Україні для відбиття російських атак.

Якщо ж ці держави не хочуть передавати їх напряму, прем’єр Нідерландів запропонував купити Patriot для подальшого передання Україні.

"Ми можемо в них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", – наголосив Рютте.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.

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