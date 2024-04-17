Прем’єр Нідерландів запропонував викупити Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив з ініціативою викупити системи Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні, адже держава має в них гостру потребу. Слова політика цитує видання The Guardian.
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Рютте заявив, що продовжить переконувати країни, які мають на озброєнні "велику кількість" зенітно-ракетних комплексів Patriot, передати частину систем Україні для відбиття російських атак.
Якщо ж ці держави не хочуть передавати їх напряму, прем’єр Нідерландів запропонував купити Patriot для подальшого передання Україні.
"Ми можемо в них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", – наголосив Рютте.
- 27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.
- 10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.
- 13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.
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