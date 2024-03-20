Нидерланды дадут Украине 350 млн евро на боеприпасы для F-16 и современные беспилотники

F-16 (Фото: Минобороны Нидерландов)

Нидерланды передадут Украине новый пакет военной помощи на 350 млн евро, в который войдут ракеты для истребителей и современные беспилотники. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

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Как отметили в ведомстве, Нидерланды выделят более 150 млн евро на закупку боеприпасов класса "воздух-земля" для истребителей F-16, которые скоро получит Украина.

Также, как было обещано ранее, страна снова отправит в Румынию истребители F-16, которые будут использоваться в учебном центре. Речь идет не только о самолетах, но и о запчастях и боеприпасах к ним.

Кроме этого, Нидерланды вносят вклад в размере более 200 млн евро на закупку беспилотников. Речь идет о разведывательных дронах ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance).

"Эти дроны уже используются и зарекомендовали себя на поле боя", – отметила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Как сообщает Reuters, Оллонгрен во время сегодняшнего визита в Киев рассказала о сроках передачи Украине F-16 от Нидерландов. Истребители передадут Украине во второй половине 2024 года. Датские самолеты, по ее словам, прибудут первыми, а за ними – нидерландские.

28 февраля премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о выделении 100 млн евро, с помощью которых профинансируют поставки сотен тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.

В тот же день стало известно, что Нидерланды для Украины заказали у Чехии девять самоходных гаубиц DITA.

1 марта Зеленский и Рютте подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В тот же день правительство Нидерландов выделило новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли боеприпасы и плавсредства.

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