Нідерланди нададуть Україні 350 млн євро на боєприпаси для F-16 і сучасні безпілотники
Нідерланди передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 350 млн євро, до якого увійдуть ракети для винищувачів та сучасні безпілотники. Про це повідомило Міністерство оборони країни.
Як зазначили у відомстві, Нідерланди виділять понад 150 млн євро на закупівлю боєприпасів класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, які Україна отримає невдовзі.
Також, як було обіцяно раніше, країна знову відправить до Румунії винищувачі F-16, які будуть використовуватися в навчальному центрі. Мова йде не тільки про літаки, а й про запчастини та боєприпаси до них.
Крім цього, Нідерланди роблять внесок у розмірі понад 200 млн євро на закупівлю безпілотників. Мова йде про розвідувальні дрони ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance).
"Ці дрони вже використовуються і зарекомендували себе на полі бою", – зазначила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Як повідомляє Reuters, Оллонгрен під час сьогоднішнього візиту до Києва розповіла про терміни передання Україні F-16 від Нідерландів. Винищувачі передадуть Україні у другій половині 2024 року. Данські літаки, за її словами, прибудуть першими, а за ними – нідерландські.
- 28 лютого прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив про виділення 100 млн євро, за допомогою яких профінансують постачання сотень тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи.
- Того ж дня стало відомо, що Нідерланди для України замовили у Чехії дев’ять самохідних гаубиць DITA.
- 1 березня Зеленський і Рютте підписали угоду про безпекове співробітництво.
- Того ж дня уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для України, в який увійшли боєприпаси та плавзасоби.
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