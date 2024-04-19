Нідерланди виділяють понад 200 млн євро на ППО та артилерійські снаряди для України

Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна терміново потребує цієї допомоги, інакше ситуація може стати "критичною"

Фото: Міноборони Нідерландів

Нідерланди виділяють понад 200 млн євро на посилення протиповітряної оборони України та передання їй артилерійських боєприпасів. Про це на засіданні Ради Україна-НАТО заявила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен, йдеться у повідомленні відомства.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Засоби, які зараз надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", – сказала глава Міноборони країни-союзниці.

За словами Оллонгрен, Україна терміново потребує систем ППО та артилерійських снарядів, інакше ситуація ризикує перетворитися на "критичну".

У оборонному відомстві Нідерландів зазначають, що 150 млн євро з пакета допомоги підуть на підтримку німецької ініціативи з пошуку систем протиповітряної оборони для України. 60 млн євро країна спрямує на закупівлю засобів ППО ближнього радіуса дії, які можуть бути використані, зокрема, для протидії дронам.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав західним союзникам основні потреби України: системи ППО, артилерійські снаряди, авіація.

1 березня 2024 року Зеленський і прем'єр Нідерландів Рютте підписали угоду про безпекову співпрацю.

Того ж дня уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли боєприпаси та плавзасоби.

20 березня нідерландське Міністерство оборони заявило про передання Україні нового пакета військової допомоги на 350 млн євро, до якого увійшли ракети для винищувачів та сучасні безпілотники.

15 квітня уряд Нідерландів повідомив, що виділить додаткові 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України на 2024-2026 роки.

Читайте також: Прем’єр Нідерландів запропонував викупити Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні