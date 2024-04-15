Нідерланди виділять 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України до 2026 року

Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд Нідерландів виділить додаткові 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України на 2024-2026 роки. Про це йдеться на сайті уряду країни.

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Зокрема в уряді повідомили, що Амстердам виділить кошти також на посилення власної оборони. З 2028 року Нідерланди отримають 500 млн євро на посилення власної протиповітряної оборони та закупівлю нових боєприпасів. Ці кошти виділять від непередбачуваних надходжень до різних бюджетів, аби збалансувати загальний бюджет країни.

12 квітня уряд Нідерландів виділив ще 1 млрд євро на військову допомогу Україні.

1 березня Зеленський і Рютте підписали угоду про безпекову співпрацю.

Того ж дня уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли боєприпаси та плавзасоби.

20 березня нідерландське Міністерство оборони заявило про передання Україні нового пакета військової допомоги на 350 млн євро, до якого увійшли ракети для винищувачів та сучасні безпілотники.

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