Прем'єр Нідерландів анонсував відправлення Україні "великої кількості боєприпасів" найближчим часом

Фото: X-акаунт Марка Рютте

Завдяки ініціативі Чехії "найближчим часом" до України буде відправлено "велику кількість боєприпасів". Про це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив в X (Twitter).

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"Було приємно поговорити сьогодні з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен про постачання боєприпасів в Україну. Завдяки ініціативі Чехії найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість снарядів", – написав Рютте.

Він не уточнив, коли саме боєприпаси будуть доставлені, але зазначив, що Нідерланди продовжать робити все можливе для підтримки України, приділяючи пріоритетну увагу артилерії та протиповітряній обороні.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах.

Нідерланди зобов'язалися внести 250 млн євро у чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України.

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