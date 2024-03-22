Рютте анонсировал отправку Украине "большого количества боеприпасов" в ближайшее время

Рютте отметил, что это станет возможным благодаря инициативе Чехии по закупке артснарядов

Фото: X-аккаунт Марка Рютте

Благодаря инициативе Чехии "в ближайшее время" в Украину будет отправлено "большое количество боеприпасов". Об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил в X (Twitter).

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"Было приятно поговорить сегодня с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Дании Метте Фредериксен о поставках боеприпасов в Украину. Благодаря инициативе Чехии в ближайшее время в Украину будет отправлено большое количество снарядов", – написал Рютте.

Он не уточнил, когда боеприпасы будут доставлены, но отметил, что Нидерланды продолжат делать все возможное для поддержки Украины, уделяя особое внимание артиллерии и противовоздушной обороне.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах.

Нидерланды обязались внести 250 млн евро в чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины.

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