Польша поможет доставить в Украину снаряды, закупленные по чешской инициативе
Польша поможет организовать перевозку в Украину артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы. Об этом министр иностранных дел страны Радослав Сикорский рассказал на пресс-конференции в Праге.
"Мы очень рады внести свой вклад не только финансово, но и помочь с логистикой, чтобы боеприпасы могли попасть туда, где они нужны", – сказал Сикорский.
Как отмечает издание Reuters, после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Польша стала ключевым центром распределения помощи для Украины.
17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах.
12 марта Сикорский заявил, что правительство Польши внесет "значительный" финансовый вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Вооруженных Сил Украины, однако конкретную сумму не озвучил.
- К чешской инициативе уже присоединились Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие.
- 20 марта глава МИД Чехии Липовский заявил, что первые партии артснарядов поступят в Украину в июне.
Читайте также: Чешский эксперт: 800 000 снарядов от союзников хватит Украине всего на несколько месяцев