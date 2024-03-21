Польша поможет доставить в Украину снаряды, закупленные по чешской инициативе

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Польша поможет организовать перевозку в Украину артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы. Об этом министр иностранных дел страны Радослав Сикорский рассказал на пресс-конференции в Праге.

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"Мы очень рады внести свой вклад не только финансово, но и помочь с логистикой, чтобы боеприпасы могли попасть туда, где они нужны", – сказал Сикорский.

Как отмечает издание Reuters, после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Польша стала ключевым центром распределения помощи для Украины.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах.

12 марта Сикорский заявил, что правительство Польши внесет "значительный" финансовый вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Вооруженных Сил Украины, однако конкретную сумму не озвучил.

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