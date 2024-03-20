Украина получит снаряды от Чехии в апреле, ждем в ближайшее время на поле боя — Шмыгаль

Артиллерия ВСУ (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает первые поставки боеприпасов от Чехии уже в апреле. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина.

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По его словам, 20 марта в Брюсселе обсуждался вопрос дополнительных ресурсов к деньгам, которые собирает Чехия для закупки артиллерийских снарядов Украине.

Он отметил, что Киев рассчитывает получить снаряды уже в апреле, речь идет о первых партиях.

Шмыгаль заявил, что боеприпасы появятся на поле боя в "ближайшее время".

"Это важно, так как мы заинтересованы в скорости, качестве и своевременности поставок", — сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что инициатива Европейского Союза о закупке снарядов для Украины — это отдельное направление и дополнительный ресурс, который Силы обороны должны получить в 2024 году, а графики еще прорабатываются.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что на данный момент у его страны есть 300 000 снарядов, которые обеспечат "жизненно важные несколько месяцев передышки" на линии фронта.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

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