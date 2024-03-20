Глава МИД Чехии обещает 300 000 снарядов Украине. Обеспечат несколько месяцев "передышки"

Липавский заявил, что его страна не могла просто смотреть, как Украина остается без военной помощи

Ян Липавский (Фото: EPA/Georgi Licovski)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна "на грани" поставки в Украину тысяч артиллерийских снарядов. Его заявление цитирует The Guardian.

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По его словам, на данный момент у его страны есть 300 000 снарядов, которые обеспечат "жизненно важные несколько месяцев передышки" на линии фронта.

Отмечается, что первые поставки поступят до июня.

"У нас есть прямой опыт 40-летнего пребывания в качестве сателлита Москвы, страны, в которую в 1968 году вторглись российские танки, чтобы обуздать Пражскую весну", — сказал Липавский.

Дипломат заявил, что Чехия не могла стоят в стороне и смотреть, как Украина остается без военной помощи.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

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