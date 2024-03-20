Глава МЗС Чехії обіцяє 300 000 снарядів Україні. Забезпечать кілька місяців "перепочинку"

Ліпавський заявив, що його країна не могла просто дивитись, як Україна залишається без військової допомоги

Ян Ліпавський (Фото: EPA/Georgi Licovski)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна "на межі" постачання в Україну тисяч артилерійських снарядів. Його заяву цитує The Guardian.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, на цей час його країна має 300 000 снарядів, які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту.

Зазначається, що перші постачання надійдуть до червня.

"У нас є прямий досвід 40-річного перебування як сателіта Москви, країни, в яку в 1968 році вторглися російські танки, щоб приборкати Празьку весну", – сказав Ліпавський.

Дипломат заявив, що Чехія не могла стояти осторонь і дивитись, як Україна залишається без військової допомоги.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що сплачено лише 300 000 боєприпасів.

Читайте також: Війна в Україні закінчиться поразкою однієї зі сторін або виснаженням – президент Чехії