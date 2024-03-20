Україна отримає снаряди від Чехії у квітні, чекаємо найближчим часом на полі бою — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує на перші постачання боєприпасів від Чехії вже у квітні. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону за підсумками засідання Ради асоціації ЄС-Україна.
За його словами, 20 березня у Брюсселі було обговорено питання додаткових ресурсів до грошей, які збирає Чехія для закупівлі артилерійських снарядів України.
Він зазначив, що Київ розраховує отримати снаряди вже у квітні, йдеться про перші партії.
Шмигаль заявив, що боєприпаси з'являться на полі бою найближчим часом.
"Це важливо, тому що ми зацікавлені у швидкості, якості та своєчасності постачань", – сказав прем'єр.
Глава уряду наголосив, що ініціатива Європейського Союзу щодо закупівлі снарядів для України — це окремий напрямок та додатковий ресурс, який Сили оборони мають отримати у 2024 році, а графіки ще опрацьовуються.
Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі його країна має 300 000 снарядів, які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту.
- 17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.
- 7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.
- 8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що сплачено лише 300 000 боєприпасів.
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