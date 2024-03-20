Україна отримає снаряди від Чехії у квітні, чекаємо найближчим часом на полі бою — Шмигаль

Артилерія ЗСУ (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує на перші постачання боєприпасів від Чехії вже у квітні. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону за підсумками засідання Ради асоціації ЄС-Україна.

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За його словами, 20 березня у Брюсселі було обговорено питання додаткових ресурсів до грошей, які збирає Чехія для закупівлі артилерійських снарядів України.

Він зазначив, що Київ розраховує отримати снаряди вже у квітні, йдеться про перші партії.

Шмигаль заявив, що боєприпаси з'являться на полі бою найближчим часом.

"Це важливо, тому що ми зацікавлені у швидкості, якості та своєчасності постачань", – сказав прем'єр.

Глава уряду наголосив, що ініціатива Європейського Союзу щодо закупівлі снарядів для України — це окремий напрямок та додатковий ресурс, який Сили оборони мають отримати у 2024 році, а графіки ще опрацьовуються.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі його країна має 300 000 снарядів, які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що сплачено лише 300 000 боєприпасів.

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