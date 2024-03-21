Польща допоможе доставити в Україну снаряди, закуплені за чеською ініціативою

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Польща допоможе організувати перевезення до України артилерійських снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи. Про це міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський розповів на пресконференції в Празі.

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"Ми дуже раді зробити свій внесок не лише фінансово, а й допомогти з логістикою, щоб боєприпаси могли потрапити туди, де вони потрібні", – сказав Сікорський.

Як зазначає видання Reuters, після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Польща стала ключовим центром розподілу допомоги для України.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах.

12 березня Сікорський заявив, що уряд Польщі зробить "значний" фінансовий внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України, проте конкретну суму не озвучив.

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