В 2024 году Нидерланды усилят военную поддержку Украины еще 2 млрд евро – Рютте
Нидерланды в 2024 году выделят еще 2 млрд евро финансирования на военную поддержку Украины и это "не последний вклад" страны. Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время Киевского Форума безопасности.
По словам Рютте, это финансирование включает 250 млн евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов.
"Это не последний наш вклад. Мы также упорно работаем, чтобы 24 нидерландских самолета F-16 как можно скорее оказались в небе над Украиной", – подчеркнул Рютте.
Нидерландский премьер отметил, что не менее важным является вопрос ответственности и восстановления справедливости после окончания войны. Он отметил, что это важнейшая часть Формулы мира президента Владимира Зеленского.
Рютте также анонсировал, что 2 апреля Нидерланды как соорганизаторы примут в Гааге конференцию "Восстановление справедливости для Украины".
"Цель мероприятия в том, чтобы подвести итоги достигнутого и определиться, что будет дальше", – подытожил он.
- 1 марта Зеленский и Рютте подписали соглашение о сотрудничестве безопасности.
- 20 марта нидерландское Министерство обороны заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи на 350 млн евро, в который войдут ракеты для истребителей и современные беспилотники.