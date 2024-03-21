В 2024 году Нидерланды усилят военную поддержку Украины еще 2 млрд евро – Рютте

Нидерландский премьер отметил, что не менее важным является вопрос ответственности и восстановления справедливости после окончания войны

Владимир Зеленский и Марк Рютте (Фото: X)

Нидерланды в 2024 году выделят еще 2 млрд евро финансирования на военную поддержку Украины и это "не последний вклад" страны. Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время Киевского Форума безопасности.

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По словам Рютте, это финансирование включает 250 млн евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов.

"Это не последний наш вклад. Мы также упорно работаем, чтобы 24 нидерландских самолета F-16 как можно скорее оказались в небе над Украиной", – подчеркнул Рютте.

Нидерландский премьер отметил, что не менее важным является вопрос ответственности и восстановления справедливости после окончания войны. Он отметил, что это важнейшая часть Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Рютте также анонсировал, что 2 апреля Нидерланды как соорганизаторы примут в Гааге конференцию "Восстановление справедливости для Украины".

"Цель мероприятия в том, чтобы подвести итоги достигнутого и определиться, что будет дальше", – подытожил он.

1 марта Зеленский и Рютте подписали соглашение о сотрудничестве безопасности.