Нідерланди виділили Україні 1 млрд євро військової допомоги

Володимир Зеленський та Марк Рютте (Фото: Офіс президента)

Уряд Нідерландів виділив ще 1 млрд євро на військову допомогу Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром країни Марком Рютте.

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За словами президента, ще 400 млн євро Нідерланди виділили Україні на відновлення. Він зазначив, що цей пакет допомоги надійде додатково до зобов’язань у межах безпекової угоди між державами.

За словами Зеленського, він також обговорив з Рютте спільну роботу з союзниками над пришвидшенням постачання артилерійських снарядів, амуніції й систем протиповітряної оборони.

Президент подякував прем’єру Нідерландів за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків. Також український лідер розповів Рютте про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися.

1 березня Зеленський і Рютте підписали угоду про безпекове співробітництво.

Того ж дня уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли боєприпаси та плавзасоби.

20 березня нідерландське Міністерство оборони заявило про передання Україні нового пакета військової допомоги на 350 млн євро, до якого увійшли ракети для винищувачів та сучасні безпілотники.

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