Нідерланди виділили Україні 1 млрд євро військової допомоги
Уряд Нідерландів виділив ще 1 млрд євро на військову допомогу Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром країни Марком Рютте.
За словами президента, ще 400 млн євро Нідерланди виділили Україні на відновлення. Він зазначив, що цей пакет допомоги надійде додатково до зобов’язань у межах безпекової угоди між державами.
За словами Зеленського, він також обговорив з Рютте спільну роботу з союзниками над пришвидшенням постачання артилерійських снарядів, амуніції й систем протиповітряної оборони.
Президент подякував прем’єру Нідерландів за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків. Також український лідер розповів Рютте про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися.
- 1 березня Зеленський і Рютте підписали угоду про безпекове співробітництво.
- Того ж дня уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли боєприпаси та плавзасоби.
- 20 березня нідерландське Міністерство оборони заявило про передання Україні нового пакета військової допомоги на 350 млн євро, до якого увійшли ракети для винищувачів та сучасні безпілотники.
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