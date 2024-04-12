Нидерланды выделили Украине 1 млрд евро военной помощи

Владимир Зеленский и Марк Рютте (Фото: Офис президента)

Правительство Нидерландов выделило еще 1 млрд евро на военную помощь Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром страны Марком Рютте.

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По словам президента, еще 400 млн евро Нидерланды выделили Украине на восстановление. Он отметил, что этот пакет помощи поступит дополнительно к обязательствам в рамках соглашения о безопасности между государствами.

По словам Зеленского, он также обсудил с Рютте совместную работу с союзниками по ускорению поставок артиллерийских снарядов, амуниции и систем противовоздушной обороны.

Президент поблагодарил премьера Нидерландов за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам Реестра убытков. Также украинский лидер рассказал Рютте о подготовке саммита мира в Швейцарии и пригласил Нидерланды присоединиться.

1 марта Зеленский и Рютте подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В тот же день правительство Нидерландов выделило новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли боеприпасы и плавсредства.

20 марта нидерландское Министерство обороны заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи на 350 млн евро, в который вошли ракеты для истребителей и современные беспилотники.

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