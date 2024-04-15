Нидерланды выделят 4,4 млрд евро на военную и гуманитарную поддержку Украины до 2026 года

Фото: Генштаб ВСУ

Правительство Нидерландов выделит дополнительные 4,4 млрд. евро на военную и гуманитарную поддержку Украины на 2024-2026 годы. Об этом идет речь на сайте правительства страны.

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В частности, в правительстве сообщили, что Амстердам выделит средства также на усиление собственной обороны. С 2028 года Нидерланды получат 500 млн. евро на усиление собственной противовоздушной обороны и закупку новых боеприпасов. Эти средства выделят от непредсказуемых поступлений в разные бюджеты, чтобы сбалансировать общий бюджет страны.

12 апреля правительство Нидерландов выделило еще 1 млрд евро на военную помощь Украине.

1 марта Зеленский и Рютте подписали соглашение о сотрудничестве безопасности.

В тот же день правительство Нидерландов выделило новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли боеприпасы и плавсредства.

20 марта нидерландское Министерство обороны заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи на 350 млн евро, в который вошли ракеты для истребителей и современные беспилотники.

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