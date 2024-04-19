У Берліні заявили про "позитивні сигнали" у пошуку систем ППО для України

Німеччина обговорює з Данією та Нідерландами, як вони можуть фінансово підтримати ініціативу, повідомили у Міноборони країни

Пускова установка Patriot (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони Німеччини за результатами засідання Ради Україна-НАТО заявило у X (Twitter), що отримало позитивні сигнали від союзників щодо пошуку та передання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

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"Ми ведемо переговори з Данією та Нідерландами про те, як вони можуть підтримати цю ініціативу фінансово. Інші партнери погоджуються ретельно вивчити питання підтримки", – йдеться у гілці повідомлень.

У німецькому оборонному відомстві закликали інших західних союзників доєднуватися до ініціативи, оскільки ситуація в Україні змінилася у гірший бік: Росія дедалі частіше використовує планерні бомби, які можуть бути розгорнуті на великій відстані.

Тому, зазначили у Міноборони, системи ППО Україні зараз дуже необхідні.

Раніше Нідерланди погодили виділення Україні понад 200 млн євро на придбання систем протиповітряної оборони та артилерійських снарядів. У міністерстві оборони країни зазначалось, що 150 млн євро виділять на ініціативу Німеччини.

4 квітня після засідання Ради Україна-НАТО глава МЗС Німеччини Бербок заявила, що Німеччина "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише у союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".

9 квітня вона повідомила, що запаси систем ППО у Німеччині майже вичерпано, тому союзникам треба шукати їх у інших країн.

13 квітня президент Зеленський повідомив, що Німеччина постачить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.

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