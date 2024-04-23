Германия призывает США поставить Украине хотя бы одну систему Patriot – Bloomberg
Правительство канцлера Германии Олафа Шольца подталкивает США к предоставлению Украине, по крайней мере, еще одной системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.
По данным издания, кампания давления Берлина на своего трансатлантического союзника является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и Европейскому Союзу усилить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.
На этой неделе Германия также продолжит давить на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, на что они способны, рассказали собеседники издания.
23 апреля стало известно, что Греция, возможно, передаст Украине установку противовоздушной обороны Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot. 18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.
- 19 апреля в Минобороны Германии заявили, что по результатам заседания Совета Украина – НАТО есть положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО.
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