Германия призывает США поставить Украине хотя бы одну систему Patriot – Bloomberg

По данным издания, на этой неделе Германия также продолжит давить на европейских союзников, включая Францию и Италию

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца подталкивает США к предоставлению Украине, по крайней мере, еще одной системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

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По данным издания, кампания давления Берлина на своего трансатлантического союзника является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и Европейскому Союзу усилить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

На этой неделе Германия также продолжит давить на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, на что они способны, рассказали собеседники издания.

23 апреля стало известно, что Греция, возможно, передаст Украине установку противовоздушной обороны Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot. 18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.

19 апреля в Минобороны Германии заявили, что по результатам заседания Совета Украина – НАТО есть положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО.

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