Німеччина закликає США поставити Україні хоча б одну систему Patriot – Bloomberg

За даними видання, цього тижня Німеччина також продовжить тиснути на європейських союзників, зокрема на Францію й Італію

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца підштовхує США до надання Україні принаймні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

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За даними видання, кампанія тиску Берліна на свого трансатлантичного союзника є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і Європейському Союзу посилити допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони.

Цього тижня Німеччина також продовжить тиснути на європейських союзників, зокрема на Францію й Італію, щоб оцінити, на що вони здатні, розповіли співрозмовники видання.

23 квітня стало відомо, що Греція, можливо, передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot. 18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence заявив, що Україна отримає додаткову систему IRIS-T.

19 квітня у Міноборони Німеччини заявили, що за результатами засідання Ради Україна — НАТО є позитивні сигнали від союзників щодо пошуку й передання Україні додаткових систем ППО.

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