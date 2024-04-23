Patriot для Украины. Греция может дать одну систему в обмен на "гарантии" от США – Рronews

22 апреля издание FT писало, что отдельные страны ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию с требованием предоставить Украине больше комплексов ППО

ПВО Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Греция, возможно, передаст Украине установку противовоздушной обороны Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции. Об этом написало греческое издание Рronews со ссылкой на собеседников из правительства страны.

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По данным собеседников издания, Афины передадут Украине одну батарею Patriot Pac 3, которая сможет сбивать баллистические цели, в обмен на гарантии безопасности от США. Какие именно гарантии безопасности получила страна журналисты не уточняют.

Кроме этого, при необходимости Вашингтон сможет передать Греции Patriot из собственных резервов, заменив на тот, что Афины передадут Киеву, или же предоставит денежную компенсацию из пакета помощи на более чем $60 млрд после решения Сената и подписи президента США Джо Байдена.

Издание отметило, что Греция передаст Украине только одну батарею, однако впоследствии Киев сможет получить и вторую. Журналисты утверждают, что такое решение, вероятно, вызовет разногласия внутри страны.

22 апреля издание Financial Times писало, что отдельные страны-члены ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию с требованием предоставить Украине больше комплексов противовоздушной обороны.

В тот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Украина работает над поставкой четырех дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь у европейских армий есть около 100 батарей Patriot.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot. 18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.

19 апреля в Минобороны Германии заявили, что по результатам заседания Совета Украина – НАТО есть положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО.

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