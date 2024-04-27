В Испании подтвердили, что предоставят Украине ракеты в Patriot

Глава Минобороны страны сообщила, что до конца июня Испания также будет готова к передаче Украине боевых танков Leoprad.

Маргарита Роблес (Фото: EPA)

Испания предоставит Украине дополнительные ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Об этом во время 21-го заседания в формате "Рамштайн" заявила министерша обороны страны Маргарита Роблес, говорится на сайте ведомства.

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Глава Минобороны Испании подтвердила намерения Мадрида внести вклад в противовоздушную оборону Украины, прислав в государство набор ракет-перехватчиков в комплексы Patriot. На базу материально-технического обеспечения они прибудут четыре дня.



В ближайшее время Испания планирует отправить Украине дополнительные снаряды 155 и 120 мм. А в последующие два месяца, как сообщила Роблес, испанская сторона планирует предоставить Силам обороны легкие и тяжелые пулеметы, защищенные логистические машины на колесах, бронированные машины пехоты, противотанковое оружие и гаубицы полевой артиллерии.

Как отметила глава испанского ведомства, первые единицы боевых танков Leopard будут готовы к передаче Украине до конца июня.

"Данные поставки будут сопровождаться предоставлением различных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных вооружений для защиты от беспилотников, систем, которые готовит испанская оборонная промышленность", – добавила Роблес.

26 апреля издание El Pais со ссылкой на правительственных собеседников писало, что Испания передаст Украине ракеты Patriot – несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС передать Киеву именно системы ПВО.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине необходимо 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.

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