В Испании подтвердили, что предоставят Украине ракеты в Patriot
Испания предоставит Украине дополнительные ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Об этом во время 21-го заседания в формате "Рамштайн" заявила министерша обороны страны Маргарита Роблес, говорится на сайте ведомства.
Глава Минобороны Испании подтвердила намерения Мадрида внести вклад в противовоздушную оборону Украины, прислав в государство набор ракет-перехватчиков в комплексы Patriot. На базу материально-технического обеспечения они прибудут четыре дня.
В ближайшее время Испания планирует отправить Украине дополнительные снаряды 155 и 120 мм. А в последующие два месяца, как сообщила Роблес, испанская сторона планирует предоставить Силам обороны легкие и тяжелые пулеметы, защищенные логистические машины на колесах, бронированные машины пехоты, противотанковое оружие и гаубицы полевой артиллерии.
Как отметила глава испанского ведомства, первые единицы боевых танков Leopard будут готовы к передаче Украине до конца июня.
"Данные поставки будут сопровождаться предоставлением различных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных вооружений для защиты от беспилотников, систем, которые готовит испанская оборонная промышленность", – добавила Роблес.
26 апреля издание El Pais со ссылкой на правительственных собеседников писало, что Испания передаст Украине ракеты Patriot – несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС передать Киеву именно системы ПВО.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине необходимо 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.
- 23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.
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