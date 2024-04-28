Ситуація на фронті. За добу відбулося 88 бойових зіткнень: карта, втрати

Росіяни наступають на захід від Авдіївки. Генеральний штаб назвав населені пункти, за які ведуться бої

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Протягом доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Цього дня росіяни завдали 32 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Генеральний штаб традиційно нічого не повідомляє про те, чи просуваються росіяни, але вказує ділянки, де вони атакують.

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На захід від Авдіївки бої тривають у районі сіл Новокалинове та Керамік (напрямок на Костянтинівку) та Уманське і Нетайлове (напрямок на Селидове). Що відбувається в районі Очеретиного та Соловйового (напрямок на Покровськ), зі зведення не зрозуміло. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у суботу сказав, що ці села на дві третини контролюються Силами оборони України.

На Бахмутському напрямку відбили вісім атак у районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий (мікрорайон Часового Яру) Донецької області.

На Куп’янському напрямку було 13 атак у районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак у районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти два рази атакували позиції в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

У ніч на 28 квітня росіяни атакували Україну щонайменше чотирма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда в Криму, зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області та п'ятьма безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних сил усі чотири "шахеди" знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено Силами оборони України на Миколаївщині. У місті Миколаєві є прильоти.

За підрахунками Генштабу, втрати росіян у суботу перевищили тисячу осіб.