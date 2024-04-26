США оголосили про новий пакет допомоги для України на $6 млрд

Прапори США та України (Фото: ОП)

Сполучені Штати виділять новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками 21-го засідання у форматі "Рамштайн".

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Глава Пентагону зазначив, що кошти підуть на нові потужності для України від американських виробників. За його словами, це один із найбільших пакетів військової допомоги для України.



Він включатиме артилерійські боєприпаси, антидронову зброю, ракети класу повітря-земля для винищувачів та ракети для систем ППО, повідомив Остін.

Оголошення нових пакетів допомоги, як наголосив глава Пентагону, підкреслюють відданість США у підтримці України.

"У контактній групі [на засіданні "Рамштайн"] партнери надали [Україні] більше антидронових систем, танків, бронемашин, бойових машин піхоти та іншого озброєння", - сказав Остін.

Він вважає, що внески союзників в оборону України є важливими для боротьби у війні, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін

"Через два роки ця контактна група міцна, ця коаліція об‘єднана. Ми не похитнемося, ми не зіб’ємося і ми не провалимось", – зазначив Остін.

Напередодні Politico писало про підготовку цього пакета військової допомоги для України від США, зазначаючи, що зброя, найімовірніше, не прибуде в Україну протягом найближчих кількох років, адже це не є допомогою з наявних запасів. Йдеться про виділення коштів на довгострокову підтримку в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

Того ж дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому можуть бути ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

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