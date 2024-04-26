США объявили о новом пакете помощи для Украины на $6 млрд

Флаги США и Украины (Фото: ОП)

Соединенные Штаты объявили о новой долгосрочной программе помощи для Украины на $6 млрд. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам 21-го заседания в формате "Рамштайн".

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Глава Пентагона отметил, что деньги пойдут на новые мощности для Украины от американских производителей. По его словам, это один из самых больших пакетов военной помощи для Украины.



Он будет включать артиллерийские боеприпасы, антидроновое оружие, ракеты класса воздух-земля для истребителей и ракеты для систем ПВО, сообщил Остин.

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