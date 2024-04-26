Канада дасть більше грошей на боєприпаси для ЗСУ і профінансує виробництво дронів
Канада профінансує додаткові постачання боєприпасів для України та виробництво дронів. Про це під час 21-го засідання у форматі "Рамштайн" оголосив міністр оборони країни Білл Блер, передає пресслужба відомства.
Блер повідомив, що Канада виділяє 3 млн канадських доларів ($2,1 млн) на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом. У канадському оборонному відомстві наголосили, що це перший випадок, коли країна робить прямий внесок у виробництво військових безпілотників в Україні, і ця пожертва буде зроблена у співпраці з Великою Британією.
Блер також підтвердив, що Канада надає додатковий внесок у розмірі близько 13 млн канадських доларів ($9,5 млн) на ініціативу Чехії щодо закупівлі та доставлення боєприпасів великого калібру для України.
Минулого місяця Канада вже оголошувала про внесок у цю ініціативу – тепер загальна сума від країни становить понад $38,7 млн.
Також Канада вирішила збільшити кількість дронів SkyRanger для України. ЗСУ отримають 900 безпілотників – це на 100 більше, ніж планувалась раніше.
- На засіданні "Рамштайн-21" США оголосили пакет військової допомоги для України на $6 млрд, але мова про довгострокову допомогу, а не постачання із наявних запасів. Пакет включатиме артилерійські боєприпаси, антидронову зброю, ракети класу "повітря-земля" для винищувачів та ракети для систем ППО.
- Протягом поточного тижня США вже почнуть надсилати Україні зброю із пакета на $1 млрд, про який Пентагон оголосив 25 квітня.
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