Канада дасть більше грошей на боєприпаси для ЗСУ і профінансує виробництво дронів

Канада виділяє $2,1 млн на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом, а також розширює свій внесок у чеську ініціативу

Билл Блер (Фото - EPA)

Канада профінансує додаткові постачання боєприпасів для України та виробництво дронів. Про це під час 21-го засідання у форматі "Рамштайн" оголосив міністр оборони країни Білл Блер, передає пресслужба відомства.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Блер повідомив, що Канада виділяє 3 млн канадських доларів ($2,1 млн) на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом. У канадському оборонному відомстві наголосили, що це перший випадок, коли країна робить прямий внесок у виробництво військових безпілотників в Україні, і ця пожертва буде зроблена у співпраці з Великою Британією.

Блер також підтвердив, що Канада надає додатковий внесок у розмірі близько 13 млн канадських доларів ($9,5 млн) на ініціативу Чехії щодо закупівлі та доставлення боєприпасів великого калібру для України.

Минулого місяця Канада вже оголошувала про внесок у цю ініціативу – тепер загальна сума від країни становить понад $38,7 млн.

Також Канада вирішила збільшити кількість дронів SkyRanger для України. ЗСУ отримають 900 безпілотників – це на 100 більше, ніж планувалась раніше.

На засіданні "Рамштайн-21" США оголосили пакет військової допомоги для України на $6 млрд, але мова про довгострокову допомогу, а не постачання із наявних запасів. Пакет включатиме артилерійські боєприпаси, антидронову зброю, ракети класу "повітря-земля" для винищувачів та ракети для систем ППО.

Протягом поточного тижня США вже почнуть надсилати Україні зброю із пакета на $1 млрд, про який Пентагон оголосив 25 квітня.

Читайте також: "Рамштайн-21". Зеленський перелічив союзникам три основні потреби України на полі бою