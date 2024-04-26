Байден заявив, що США вже цього тижня починають надсилати зброю для України
Джо Байден (Фото: EPA)

США розпочинають передавання зброї Україні в межах нового пакету допомоги вже цього тижня. Про це заявив президент Штатів Джо Байден.

Американський лідер нагадав, що 24 квітня зранку він отримав на стіл закон про допомогу союзникам та того ж дня до обіду підписав його.

"І цього тижня ми надсилаємо зброю та обладнання в Україну, оскільки вона захищається від російських бомбардувань", – зазначив він.

Речник Пентагону Пет Райдер 25 квітня заявив, що США вже почали постачати в Україну ті боєприпаси, яких Збройні Сили України потребують найбільше.

  • 24 квітня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.
  • 25 квітня Politico повідомило, що США готують найбільший пакет для ЗСУ на $6 млрд, але зброя прибуде нескоро – мова про підписання контрактів на виробництво, а не про надання допомоги із наявних запасів.

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