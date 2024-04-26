Байден заявив, що США вже цього тижня починають надсилати зброю для України
США розпочинають передавання зброї Україні в межах нового пакету допомоги вже цього тижня. Про це заявив президент Штатів Джо Байден.
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Американський лідер нагадав, що 24 квітня зранку він отримав на стіл закон про допомогу союзникам та того ж дня до обіду підписав його.
"І цього тижня ми надсилаємо зброю та обладнання в Україну, оскільки вона захищається від російських бомбардувань", – зазначив він.
Речник Пентагону Пет Райдер 25 квітня заявив, що США вже почали постачати в Україну ті боєприпаси, яких Збройні Сили України потребують найбільше.
- 24 квітня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.
- 25 квітня Politico повідомило, що США готують найбільший пакет для ЗСУ на $6 млрд, але зброя прибуде нескоро – мова про підписання контрактів на виробництво, а не про надання допомоги із наявних запасів.
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