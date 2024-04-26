Байден заявил, что США уже на этой неделе начинают отправлять оружие для Украины

24 апреля Байден подписал закон, и в тот же день в Пентагоне объявили о новом пакете для ВСУ

Джо Байден (Фото: EPA)

США начинают передачу оружия Украине в рамках нового пакета помощи уже на этой неделе. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден.

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Американский лидер напомнил, что 24 апреля утром он получил на стол закон о помощи союзникам и в тот же день до обеда подписал его.

"И на этой неделе мы присылаем оружие и оборудование в Украину, поскольку она защищается от российских бомбардировок", – отметил он.

Спикер Пентагона Пэт Райдер 25 апреля заявил, что США уже начали поставлять в Украину те боеприпасы, в которых Вооруженные Силы Украины нуждаются больше всего.

24 апреля Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

25 апреля Politico сообщило, что США готовят самый большой пакет для ВСУ на $6 млрд, но оружие прибудет нескоро – речь о подписании контрактов на производство, а не о предоставлении помощи из имеющихся запасов.

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