США уже начали поставлять в Украину боеприпасы из нового пакета помощи – спикер Пентагона

24 апреля Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд

Патрик Райдер (Фото: Пентагон)

США уже начали поставлять в Украину те боеприпасы, в которых Вооруженные Силы Украины нуждаются больше всего. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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В ответ на вопрос журналиста о том, когда, по его мнению, Украина получит первую партию вооружений в рамках нового пакета американской помощи, он заявил, что "мы уже двигаемся".

"Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет, как я уже упоминал ранее, через несколько дней, если не раньше", – заявил Райдер.

Спикер Пентагона отметил, что пакет помощи США содержит разное оборудование, поставки некоторого могут занять больше времени.

"Но когда дело доходит до таких важных возможностей, как боеприпасы, вы знаете, мы уже двигаемся, чтобы осуществлять эти поставки", – сказал Райдер.

24 апреля Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине дополнительной военной и экономической помощи на $61 млрд.

В тот же день Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

25 апреля Politico сообщило, что США готовят самый большой пакет для ВСУ на $6 млрд, но оружие прибудет не скоро.

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