Зеленский объяснил республиканцам, почему оказание помощи Украине было правильным решением
Президент Владимир Зеленский ответил конгрессменам-республиканцам, выступавшим против предоставления Украине пакета помощи на $61 млрд, заявив, что все средства пойдут на нужды для поля боя. В вопросе оказания помощи от США для Украины главное – это оружие, а не деньги. Об этом он сказал в интервью американской телекомпании Fox News.
Ведущий спросил у Зеленского, как он объяснил бы республиканцам, не поддержавшим оказание Украине помощи, что выделение этих средств было "все же правильным решением".
В ответ президент отметил, что законодателям следует объяснить, куда будут идти эти средства. Он отметил, что в первую очередь деньги пойдут на оборонный сектор США.
"Мы нуждаемся прежде всего в оружии. Это не вопрос денег, это вопрос оружия", – сказал президент.
Как отметил глава государства, Соединенные Штаты получат десятки миллиардов долларов, новые рабочие места и финансы с налогов. Часть этих средств получат и некоторые из стран Евросоюза, где имеется необходимое вооружение.
По его словам, американские союзники видят "все" средства, которые входят в Украину, и государство не держит это в тайне.
"Они знают, это военная помощь или прямое финансирование наших промышленностей. Видно все", – подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что Украина делится с США технологиями в военной промышленности, в частности, и для того, чтобы "получить многое в ответ".
"Поэтому будьте спокойны и будьте уверены: все пойдет на поле боя, поддерживая не только армию Украины, но и защищая демократию в мире", – добавил глава государства.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.
- 21 апреля глава комитета по разведке Сената США заявил, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели.
- 23 апреля CNN писало, что большая часть оружия из нового пакета помощи США уже находится на складах в странах Европы.
- 24 апреля Сенат США проголосовал за одобрение предоставления помощи Украине. Впоследствии Байден подписал закон по этому поводу.
- 25 апреля советник по национальной безопасности США заявил, что нового пакета помощи Украине хватит до конца 2024 года.
Читайте также: Зеленский о помощи от США: Будем делать все, чтобы компенсировать прошедшие в дебатах полгода