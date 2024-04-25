Зеленский объяснил республиканцам, почему оказание помощи Украине было правильным решением

Глава государства отметил, что сначала средства американской помощи пойдут в оборонный сектор Соединенных Штатов

Владимир Зеленский (Фото: Telegram Владимир Зеленский)

Президент Владимир Зеленский ответил конгрессменам-республиканцам, выступавшим против предоставления Украине пакета помощи на $61 млрд, заявив, что все средства пойдут на нужды для поля боя. В вопросе оказания помощи от США для Украины главное – это оружие, а не деньги. Об этом он сказал в интервью американской телекомпании Fox News.

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Ведущий спросил у Зеленского, как он объяснил бы республиканцам, не поддержавшим оказание Украине помощи, что выделение этих средств было "все же правильным решением".

В ответ президент отметил, что законодателям следует объяснить, куда будут идти эти средства. Он отметил, что в первую очередь деньги пойдут на оборонный сектор США.

"Мы нуждаемся прежде всего в оружии. Это не вопрос денег, это вопрос оружия", – сказал президент.

Как отметил глава государства, Соединенные Штаты получат десятки миллиардов долларов, новые рабочие места и финансы с налогов. Часть этих средств получат и некоторые из стран Евросоюза, где имеется необходимое вооружение.

По его словам, американские союзники видят "все" средства, которые входят в Украину, и государство не держит это в тайне.

"Они знают, это военная помощь или прямое финансирование наших промышленностей. Видно все", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина делится с США технологиями в военной промышленности, в частности, и для того, чтобы "получить многое в ответ".

"Поэтому будьте спокойны и будьте уверены: все пойдет на поле боя, поддерживая не только армию Украины, но и защищая демократию в мире", – добавил глава государства.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США заявил, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели.

23 апреля CNN писало, что большая часть оружия из нового пакета помощи США уже находится на складах в странах Европы.

24 апреля Сенат США проголосовал за одобрение предоставления помощи Украине. Впоследствии Байден подписал закон по этому поводу.

25 апреля советник по национальной безопасности США заявил, что нового пакета помощи Украине хватит до конца 2024 года.

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