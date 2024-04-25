Белый дом: Нового пакета помощи Украине хватит до конца 2024 года
Пока что США имеют достаточно ресурсов для поддержки Украины в течение 2024 года, считает советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Об этом он заявил во время брифинга.
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Этот комментарий Салливан дал в ответ на вопрос журналиста о том, на какое время должно хватить пакета помощи на $60 млрд.
"Я ожидаю, что с тем количеством ресурсов, которые мы имеем сейчас, мы можем продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно, в течение 2024 года", – заявил он.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.
- 23 апреля американский Сенат проголосовал за принятие дополнительного финансирования союзникам: Украине, Израилю и Тайваню.
- 24 апреля закон о помощи Украине подписал Джо Байден.
- В тот же день Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.
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