Белый дом: Нового пакета помощи Украине хватит до конца 2024 года
Джейк Салливан (Фото: EPA)

Пока что США имеют достаточно ресурсов для поддержки Украины в течение 2024 года, считает советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Об этом он заявил во время брифинга.

Этот комментарий Салливан дал в ответ на вопрос журналиста о том, на какое время должно хватить пакета помощи на $60 млрд.

"Я ожидаю, что с тем количеством ресурсов, которые мы имеем сейчас, мы можем продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно, в течение 2024 года", – заявил он.

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