Из-за задержки помощи Украина потеряла территории, в частности Авдеевку – советник Байдена
Украина потеряла часть территории в войне против России, в частности Авдеевку, из-за многомесячной задержки одобрения помощи в Конгрессе США. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.
По словам советника, из-за задержки американской помощи, Украина была вынуждена экономить боеприпасы, следствием чего стала потеря территорий.
"И хотя сегодняшнее объявление (начало предоставления помощи, – ред.) является очень хорошей новостью для Украины, они все еще находятся под серьезным давлением на поле боя, и вполне возможно, что Россия может получить дополнительные тактические преимущества в ближайшие недели", – акцентировал Салливан.
Также он отметил, что "понадобится некоторое время, чтобы выкопаться из ямы, которая образовалась за шесть месяцев задержки принятия Конгрессом дополнительной помощи".
Однако, Салливан отметил, что украинские войска в ожидании помощи от США смогли нанести "значительные расходы" России.
С начала 2024 года, по оценкам американских властей, Украина уничтожила более 700 российских бронированных машин и примерно 250 российских танков, "тем временем России пришлось продолжает бросать своих солдат в бой без надлежащей подготовки и снаряжения".
24 апреля президент США Джо Байденподписал законы о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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