Из-за задержки помощи Украина потеряла территории, в частности Авдеевку – советник Байдена

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сирский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь

Джейк Салливан (Фото: EPA)

Украина потеряла часть территории в войне против России, в частности Авдеевку, из-за многомесячной задержки одобрения помощи в Конгрессе США. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

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По словам советника, из-за задержки американской помощи, Украина была вынуждена экономить боеприпасы, следствием чего стала потеря территорий.

"И хотя сегодняшнее объявление (начало предоставления помощи, – ред.) является очень хорошей новостью для Украины, они все еще находятся под серьезным давлением на поле боя, и вполне возможно, что Россия может получить дополнительные тактические преимущества в ближайшие недели", – акцентировал Салливан.

Также он отметил, что "понадобится некоторое время, чтобы выкопаться из ямы, которая образовалась за шесть месяцев задержки принятия Конгрессом дополнительной помощи".

Однако, Салливан отметил, что украинские войска в ожидании помощи от США смогли нанести "значительные расходы" России.

С начала 2024 года, по оценкам американских властей, Украина уничтожила более 700 российских бронированных машин и примерно 250 российских танков, "тем временем России пришлось продолжает бросать своих солдат в бой без надлежащей подготовки и снаряжения".

24 апреля президент США Джо Байденподписал законы о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили с Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

Белецкий говорил, что Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

13 апреля главнокомандующий ВСУ заявил, что обстановка на Восточном фронте существенно обострилась в последние дни – это, прежде всего, связано со значительной активизацией наступательных действий российских захватчиков после проведения оккупантами "выборов президента".

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