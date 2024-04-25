Через затримку допомоги Україна втратила території на сході, зокрема Авдіївку – радник Байдена

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Україна втратила частину території у війні проти Росії, зокрема Авдіївку, через багатомісячну затримку схвалення допомоги у Конгресі США. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

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За словами радника, через затримку американської допомоги, Україна була змушена економити боєприпаси, наслідком чого стала втрата територій.

"І хоча сьогоднішнє оголошення (початок надання допомоги. – Ред.) є дуже гарною новиною для України, вони все ще перебувають під серйозним тиском на полі бою, і цілком можливо, що Росія може отримати додаткові тактичні переваги найближчими тижнями", – акцентував Салліван.

Також він наголосив, що "знадобиться деякий час, щоб викопатися з ями, яка утворилася за шість місяців затримки ухвалення Конгресом додаткової допомоги".

Проте Салліван наголосив, що українські війська в очікуванні допомоги від США змогли завдати "значних втрат" Росії.

З початку 2024 року, за оцінками американської влади, Україна знищила понад 700 російських броньованих машин і приблизно 250 російських танків, "тим часом Росії довелося продовжує кидати своїх солдатів у бій без належної підготовки та спорядження".

24 квітня президент США Джо Байден підписав закони про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що у них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – а не на рівні підрозділів, взводів і відділень, як про це заявляють росіяни.

Білецький говорив, що Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

13 квітня головнокомандувач ЗСУ заявив, що обстановка на Східному фронті суттєво загострилася останніми днями – це насамперед пов'язано зі значною активізацією наступальних дій російських загарбників після проведення окупантами "виборів президента".

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