Білий дім: Нового пакету допомоги Україні вистачить до кінця 2024 року
Поки що США мають достатньо ресурсів для підтримки України протягом 2024 року, вважає радник із національної безпеки США Джейк Салліван. Про це він заявив під час брифінгу.
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Цей коментар Салліван дав у відповідь на запитання журналіста про те, на який час має вистачити пакету допомоги на $60 млрд.
"Я очікую, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, впродовж 2024 року", — заявив він.
- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню.
- 24 квітня закон про допомогу Україні підписав Джо Байден.
- Того ж дня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.
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