Білий дім: Нового пакету допомоги Україні вистачить до кінця 2024 року

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Поки що США мають достатньо ресурсів для підтримки України протягом 2024 року, вважає радник із національної безпеки США Джейк Салліван. Про це він заявив під час брифінгу.

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Цей коментар Салліван дав у відповідь на запитання журналіста про те, на який час має вистачити пакету допомоги на $60 млрд.

"Я очікую, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, впродовж 2024 року", — заявив він.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню.

24 квітня закон про допомогу Україні підписав Джо Байден.

Того ж дня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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