Білий дім: Нового пакету допомоги Україні вистачить до кінця 2024 року
Джейк Салліван (Фото: EPA)

Поки що США мають достатньо ресурсів для підтримки України протягом 2024 року, вважає радник із національної безпеки США Джейк Салліван. Про це він заявив під час брифінгу.

Цей коментар Салліван дав у відповідь на запитання журналіста про те, на який час має вистачити пакету допомоги на $60 млрд.

"Я очікую, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, впродовж 2024 року", — заявив він.

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