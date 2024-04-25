Зеленський пояснив республіканцям, чому надання допомоги Україні було правильним рішенням

Глава держави зазначив, що спочатку кошти з американської допомоги підуть в оборонний сектор Сполучених Штатів

Володимир Зеленський (Фото: Telegram Володимир Зеленський)

Президент Володимир Зеленський відповів конгресменам-республіканцям, які виступали проти надання Україні пакета допомоги на $61 млрд, заявивши, що усі кошти підуть на потреби для поля бою. В питанні надання допомоги від США для України головне – це зброя, а не гроші. Про це він сказав в інтерв'ю американській телекомпанії Fox News.

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Ведучий запитав у Зеленського, як він пояснив би республіканцям, які не підтримали надання Україні допомоги, що виділення цих коштів було "все ж правильним рішенням".

У відповідь президент зазначив, що законодавцям варто пояснити, куди йтимуть ці кошти. Він зауважив, що першочергово гроші підуть на оборонний сектор США.

"Ми потребуємо насамперед зброї. Це не питання грошей, це питання зброї", – сказав президент.

Як зазначив глава держави, Сполучені Штати отримають десятки мільярдів доларів, нові робочі місця та фінанси з податків. Частину цих коштів отримають і деякі з країн Євросоюзу, де наявне необхідне озброєння.

За його словами, американські союзники бачать "усі" кошти, що заходять в Україну, й держава не тримає це у таємниці.

"Вони знають, чи це військова допомога, чи це пряме фінансування наших промисловостей. Видно все", – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна ділиться зі США технологіями у військовій промисловості, зокрема, й для того, щоб "отримати багато чого у відповідь".

"Тож будьте спокійні й будьте певні: усе піде на поле бою, підтримуючи не лише армію України, а й захищаючи демократію у світі", – додав глава держави.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США заявив, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця наступного тижня.

23 квітня CNN писало, що більша частина зброї з нового пакета допомоги США вже перебуває на складах у країнах Європи.

24 квітня Сенат США проголосував за схвалення надання допомоги Україні. Згодом Байден підписав закон щодо цього.

25 квітня радник із національної безпеки США заявив, що нового пакета допомоги Україні вистачить до кінця 2024 року.

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