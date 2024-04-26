США вже розпочали постачати в Україну боєприпаси із нового пакета допомоги – речник Пентагону

24 квітня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд

Пет Райдер (Фото: Пентагон)

США вже почали постачати в Україну ті боєприпаси, яких Збройні Сили України потребують найбільше. Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

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У відповідь на запитання журналіста про те, коли, на його думку, Україна отримає першу партію озброєнь в межах нового пакета американської допомоги, він заявив, що "ми вже рухаємося".

"Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів і обладнання, яке буде, як я вже згадував раніше, через кілька днів, якщо не раніше", – заявив Райдер.

Речник Пентагону зазначив, що пакет допомоги США містить різне обладнання, постачання деякого може зайняти більше часу.

"Але коли справа доходить до таких важливих можливостей, як боєприпаси, ви знаєте, ми вже рухаємося, щоб здійснювати ці постачання", – сказав Райдер.

24 квітня Байден підписав закон, який передбачає виділення Україні додаткової військової та економічної допомоги на $61 млрд.

Того самого дня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

25 квітня Politico повідомило, що США готують найбільший пакет для ЗСУ на $6 млрд, але зброя прибуде не скоро.

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