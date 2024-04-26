"Рамштайн-21". Зеленський перелічив союзникам три основні потреби України на полі бою

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників 21-го засідання у форматі "Рамштайн", заявивши, що роль союзників у війні з Росією є ключовою. Глава держави окреслив три основні потреби, які наразі необхідні українській армії для продовження боротьби.

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Зеленський розповів союзникам, що наразі Україна найбільше потребує далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони та артилерії.

"Цього року росіяни використали близько 9000 керованих авіаційних бомб проти України. І ми маємо потребу збивати їхні бойові літаки, аби вони не наближалися до наших позицій і кордонів. Нам терміново потрібно системи Patriot та ракети для них, адже це те, що може рятувати життя зараз", – зазначив президент.

Щонайменше сім систем Patriot потрібно Україні, аби захистити великі міста держави. Ці системи є у союзників, і вони можуть змінити ситуацію на краще, зауважив він.

Як зазначив президент, за ті пів року, що Сили оборони чекали на допомогу від Сполучених Штатів, російська армія проявила ініціативу на полі бою, і наразі Україна не може стабілізувати лінію фронту та активно просуватися далі задля перемоги.

"Дорогі друзі, будь ласка, не забувайте, що ви вирішуєте. Ви вирішуєте долю усього світу", – додав Зеленський.

19 березня у Міноборони повідомили про результати 20-го засідання "Рамштайну", зокрема, партнери пообіцяли надання пакетів допомоги Україні з боєприпасами, ракетами та безпілотниками.

19 квітня Зеленський назвав союзникам з НАТО п'ять потреб України, зокрема, ППО, артснаряди, далекобійна зброя та авіація.

21 квітня Зеленський заявив, що для підготовки для нового російського наступу потрібна зброя від союзників, а також заміна людей на полі бою.

23 квітня Зеленський сказав, що виробництво зброї українським оборонно-промисловим комплексом має щомісяця доповнювати постачання озброєння від союзників.

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