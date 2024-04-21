Підготовка до нового наступу Росії. Зеленський: Потрібні ротації та зброя від союзників

Президент заявив, що нові бійці мають зайти на позиції вже зі зброєю

Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net)

Збройні Сили України готуються до нового російського наступу, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News. За його словами, для цього потрібна зброя від союзників, а також заміна людей на полі бою.

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Росія до 1 червня планує мобілізувати 300 000 військових, нагадав Зеленський. Україна до цього готується.

"Ми готуємось. Ми чекаємо на відповідну зброю. Не хочу повторюватися, але ми про це говорили. Зброя потрібна для того, щоб укомплектувати ті бригади, які у нас є, а сили, які у нас виснажені, ми повинні поміняти на нові. Але нові сили мають прийти з технікою", – висловився глава держави.

Він нагадав про свою нещодавню поїздку до Часового Яру. За його словами, бійцям Сил оборони не вистачає техніки для боротьби з російськими розвідувальними дронами, які корегують артилерійський вогонь по позиціях українських військових.

Також їм не вистачає артилерійських снарядів, додав президент.

За словами головнокомандувача Сирського, вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання захопити Часів Яр до 9 травня.

Місто має важливе розташування – воно стоїть на пагорбах, які захищають його зі сходу й півдня, і в разі окупації Часового Яру ворог отримає можливість посилити загрозу для таких великих міст, як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ.

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