Подготовка к новому наступлению России. Зеленский: Нужны ротации и оружие от союзников

Президент заявил, что новые бойцы должны зайти на позиции уже с оружием

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net)

Вооруженные Силы Украины готовятся к новому российскому наступлению, заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News. По его словам, для этого необходимо оружие от союзников, а также замена людей на поле боя.

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Россия до 1 июня планирует мобилизовать 300 тысяч военных, напомнил Зеленский. Украина к этому готовится.

Мы готовимся. Мы ждем соответствующего оружия. Не хочу повторяться, но мы об этом говорили. Оружие нужно для того, чтобы укомплектовать те бригады, которые у нас есть, а силы, которые у нас истощены, мы должны поменять на новые. Но новые силы должны прийти с техникой", – высказался глава государства.

Он напомнил о своей недавней поездке во Временный Яр. По его словам, бойцам Сил обороны не хватает техники для борьбы с российскими разведывательными дронами, корректирующими артиллерийский огонь по позициям украинских военных.

Также им не хватает артиллерийских снарядов, добавил президент.

По словам главнокомандующего Сырского, высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу захватить Часов Яр до 9 мая.

Город имеет важное расположение – он стоит на холмах, защищающих его с востока и юга, и в случае оккупации Временного Яра враг получит возможность усилить угрозу для таких крупных городов, как Константиновка, Дружковка, Краматорск.

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