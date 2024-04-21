Подготовка к новому наступлению России. Зеленский: Нужны ротации и оружие от союзников
Вооруженные Силы Украины готовятся к новому российскому наступлению, заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News. По его словам, для этого необходимо оружие от союзников, а также замена людей на поле боя.
Россия до 1 июня планирует мобилизовать 300 тысяч военных, напомнил Зеленский. Украина к этому готовится.
Мы готовимся. Мы ждем соответствующего оружия. Не хочу повторяться, но мы об этом говорили. Оружие нужно для того, чтобы укомплектовать те бригады, которые у нас есть, а силы, которые у нас истощены, мы должны поменять на новые. Но новые силы должны прийти с техникой", – высказался глава государства.
Он напомнил о своей недавней поездке во Временный Яр. По его словам, бойцам Сил обороны не хватает техники для борьбы с российскими разведывательными дронами, корректирующими артиллерийский огонь по позициям украинских военных.
Также им не хватает артиллерийских снарядов, добавил президент.
- По словам главнокомандующего Сырского, высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу захватить Часов Яр до 9 мая.
- Город имеет важное расположение – он стоит на холмах, защищающих его с востока и юга, и в случае оккупации Временного Яра враг получит возможность усилить угрозу для таких крупных городов, как Константиновка, Дружковка, Краматорск.
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