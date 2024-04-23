Президент Володимир Зеленський заявив, що виробництво зброї українським оборонно-промисловим комплексом має щомісяця відчутніше доповнювати постачання озброєння від союзників. Про це український лідер сказав у вечірньому відеозверненні.

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За словами глави держави, 23 квітня він провів розмову з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським.

"Говорили про те, як посилити наших воїнів у ключових точках фронту. І особлива увага зараз Донеччині. Вдячний усім, хто дійсно стійкий, хто своєю сміливістю допомагає воїнам на позиціях поруч", – заявив Зеленський.

Президент також подякував всім, хто працює на оборонних виробництвах в сотнях компаній, які роблять все, щоб "сила України зростала".

"Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, системи РЕБ, український софт для оборони. Дякую всім, чий внесок допомагає битись", – сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що це щонайменше 300 000 працівників і працівниць тільки на тих підприємствах, які безпосередньо належать до сфери ОПК.

"Дякую й кожній компанії, яка співпрацює з ними та допомагає. Дякую всім партнерам, які допомагають та реалізовують домовленості про спільні оборонні проєкти. Наше виробництво має щомісяця відчутніше доповнювати постачання зброї від партнерів. І саме таку мету ми ставимо щомісяця – більше української зброї", – наголосив президент.

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