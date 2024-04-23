Президент Владимир Зеленский заявил, что производство оружия украинским оборонно-промышленным комплексом должно каждый месяц ощутимее дополнять поставки вооружения от союзников. Об этом украинский лидер сказал в вечернем видеообращении.

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По словам главы государства, 23 апреля он провел разговор с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским.

"Говорили о том, как усилить наших воинов в ключевых точках фронта. И особое внимание сейчас Донецкой области. Благодарен всем, кто действительно устойчив, кто своей смелостью помогает воинам на позициях рядом", — заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил всех, кто работает на оборонных производствах в сотнях компаний, которые делают все, чтобы "сила Украины росла".

"Украинская артиллерия, украинские ракеты, наши дроны, украинская техника, украинская амуниция, системы РЭБ, украинский софт для обороны. Спасибо всем, чей вклад помогает биться", — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что это не менее 300 000 работников только на тех предприятиях, которые непосредственно относятся к сфере ОПК.

"Благодарю и каждую компанию, которая сотрудничает с ними и помогает. Спасибо всем партнерам, которые помогают и реализуют договоренности о совместных оборонных проектах. Наше производство должно ежемесячно ощутимее дополнять поставки оружия от партнеров. И именно такую цель мы ставим ежемесячно – больше украинского оружия", – подчеркнул президент.

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