Президент Владимир Зеленский заявил о "положительных вещах" в отечественном производстве оружия, в частности снарядов и дронов. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что провел селектор, на котором главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался о фронте, операциях Сил обороны и результатах. Министр обороны Рустем Умеров доложил о поставках оружия, техники и коммуникации с партнерами.

Зеленский подчеркнул, что производство украинских САУ "Богдана" удалось увеличить до 10 в месяц.

"В целом в производстве оружия есть положительные вещи. Особенно мы ценим все, что касается производства дронов и снарядов. Я неизменно благодарен каждой компании, каждому производителю, которые обеспечивают наши Силы обороны и безопасности Украины всем необходимым", – сказал президент.

Он также рассказал о встрече с вицеканцлером немецкого правительства Робертом Хабеком – обсуждались потребности Украины в средствах противовоздушной обороны и соответствующая коммуникация с партнерами, с третьими странами, которые могут помочь, и с которыми об этом будут говорить представители Германии.

Зеленский отметил, что готовится конференция в Германии по восстановлению Украины, и этот формат договорено сделать сфокусированным, в частности, на оборонно-промышленном комплексе – на производстве, на энергетике, на восстановлении, на ПВО.

13 апреля Германия объявила, что предоставит Украине дополнительную систему Patriot.

18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух прибыл с Хабеком в Киев и анонсировал поставки Украине дополнительной системы ПВО IRIS-T.

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