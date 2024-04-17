Силы обороны получат 2000 средств РЭБ ближнего действия

Средства РЭБ (Фото: Telegram Михаила Федорова)

Силы обороны получат 2000 единиц средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия от украинских разработчиков. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам министра, депутаты от партии Слуга народа сэкономили 180 млн грн ежегодного государственного финансирования и направили их на закупку РЭБов.

Федоров рассказал, что они защищают военных и их позиции, бронетехнику и автомобили для эвакуации. Такие РЭБы способны глушить российские FPV-дроны, дроны-сбрасыватели и дроны-разведчики.

"Это десятки тысяч сохраненных жизней и единиц техники", — подчеркнул Федоров.

Также министр сообщил, что до полномасштабной войны в Украине не было никакой разработки РЭБов ближнего действия. Сейчас, по его словам, есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта.

Федоров подчеркнул, что большую часть закупленных РЭБов Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины уже распределил и передал военным на самые горячие участки фронта.

"Дальше будем контрактовать новые партии. Наша стратегическая задача — чтобы каждое подразделение и каждая единица техники, нуждающаяся в защите РЭБ, его получила", – заявил он.

14 марта Зеленский анонсировал больше оружия отечественного производства, в том числе средств радиоэлектронной борьбы, дронов и снарядов.

12 апреля Шмыгаль заявил, что Украина закупит РЭБ для защиты объектов критической инфраструктуры.

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