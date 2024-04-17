Сили оборони отримають 2000 засобів РЕБ ближньої дії

Засоби РЕБ (Фото: Telegram Михайла Федорова)

Сили оборони отримають 2000 одиниць засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії від українських розробників. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За словами міністра, депутати від партії Слуга народу заощадили 180 млн грн щорічного державного фінансування та спрямували їх на закупівлю РЕБів.

Федоров розповів, що вони захищають військових та їхні позиції, бронетехніку та автомобілі для евакуації. Такі РЕБи здатні глушити російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники.

"Це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки", – наголосив Федоров.

Також міністр повідомив, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Наразі, за його словами, є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту.

Федоров наголосив, що більшу частину закуплених РЕБів Генеральний штаб Збройних Сил України уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту.

"Далі контрактуватимемо нові партії. Наше стратегічне завдання — щоб кожен підрозділ та кожна одиниця техніки, яка потребує захисту РЕБ, його отримала", – заявив він.

14 березня Зеленський анонсував більше зброї вітчизняного виробництва, зокрема засобів радіоелектронної боротьби, дронів та снарядів.

12 квітня Шмигаль заявив, що Україна закупить РЕБ для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

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